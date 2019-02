Pd e Minardi insieme per la Francia. Oggi, lunedì 11 febbraio 2019, alle 12.45, al Parco Casa Giacobbe di Magenta si terrà l’iniziativa “Viva l’Italia, viva la Francia, viva l’Europa”.

“L’amicizia tra popoli europei costruisce futuro. Italia e Francia sono paesi fondatori dell’Unione Europea e legati storicamente da una profonda amicizia. Magenta, Città della Battaglia, in cui il 4 Giugno 1859 soldati francesi e italiani hanno combattuto insieme in un momento decisivo del processo che ha portato all’unità del nostro Paese, è uno dei simboli di questo rapporto – è l’assunto dem -. Perciò ì ci riuniamo per sostenere l’importanza dell’amicizia tra Italia e Francia, uno dei pilastri dell’Europa unita, un patrimonio che non può essere messo a rischio da dichiarazioni irresponsabili, né svenduto per logiche di consenso elettorale”.

Presenti Minardi e Quartapelle

“Di fronte a questo vogliamo reagire con forza, perché è solo in uno spirito di responsabilità, rispetto e cooperazione che il progetto europeo – che ha garantito 70 anni di pace e sviluppo per i 500 milioni di abitanti del nostro continente – avrà futuro”, si legge in una nota del Pd. Presenti all’evento l’Onorevole Lia Quartapelle, deputata e membro della commissione affari esteri e comunitari, e Silvia Minardi, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.