Pendolari furiosi. Niente bonus a Novembre per l’S6, continui ritardi e soppressioni su tutte le linee. E giovedì mattina, chi viaggiava verso Milano ha dovuto mettersi, ancora una volta il cuore in pace, per treni lumaca che hanno causato ancora ritardi. Giusto in tempo per la protesta della serata di giovedì 18, alle 18 in stazione Garibaldi.

Pendolari infuriati

Una replica della “prima” andata in scena in primavera. Gli utenti di tutto il quadrante fanno squadra per gridare il loro disagio. Tanti i comitati che convoglieranno alle 18, con l’auspcio di richiamare anche tanti viaggiatori esasperati dai continui ritardi di Trenord.

Il sit in

Sarà un sit in pacifico, in cui gridare sì la propria esasperazione, ma senza creare disagi: nessuna occupazione abusiva dei binari, solo un confronto aperto in cui dire la propria e mettere sul piatto la lunga lista di ciò che non va.

