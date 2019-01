Guasto tra Abbiategrasso e Albairate, treno fermo, pendolari sui binari vanno a piedi

Ennesimo pomeriggio di fuoco per i pendolari della Milano-Mortara. A causare un susseguirsi di ritardi e cancellazioni durante il pomeriggio è stato l’ennesimo guasto alla linea. Poco dopo le 13 un black out ha fermato un treno tra le stazioni di Abbiategrasso e Albairate-Vermezzo, costringendo i passeggeri a scendere dai vagoni e a proseguire a piedi per qualche centinaio di metri per raggiungere la stazione.

Il guasto

Pare che il guasto sia stato causato da un problema nella linea di alimentazione. Un palo di sostegno, forse per gli scossoni del forte vento, si èsarebbe staccato facendo precipitare il cavo di alta tensione e causando il blocco totale della circolazione ferroviaria dalle 13.25. I tecnici di Rfi, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce l’infrastruttura della tratta Milano-Mortara, sono intervenuti sulla linea elettrica. Il guasto ha però causato il blocco della linea fino a metà pomeriggio, e ritardi anche nelle ore successive.