Pesce d’aprile: domani è il giorno degli scherzi… state attenti, non cascateci! Qualsiasi cosa vi venga detta domani… verificatela! C’è la concreta possibilità che possiate essere vittima di uno scherzo perchè domani, 1 aprile, è in assoluto il giorno preferito dai giocherelloni. Quindi attenzione a chi vi dirà di aver visto coccodrilli nuotare nel fiume, super pitoni strisciare in libertà o cinghiali passeggiare tranquilli in centro (anche se quest’ultima ipotesi può essere probabile nelle zone vicine alle aree boschive).

Ma perchè “Pesce d’aprile?”

Semplice: come i pesci abboccano facilmente all’amo, così le vittime delle burle “abboccano” perfettamente alla presa in giro. Ma a volte è davvero difficile non cascarci…

L’origine della giornata dei burloni

Andando indietro nel tempo, le origini del Pesce d’Aprile potrebbero risalire all’antico Egitto. Antonio avrebbe richiesto ad un servo di attaccare al suo amo il pesce più grande che avesse trovato, per fare bella figura con l’amata Cleopatra e per vincere una gara di pesca. Cleopatra, dopo aver fiutato l’inganno, lo avrebbe sostituito con un pesciolino finto. In ogni caso nella maggior parte delle culture antiche, nello stesso periodo del nostro “pesce d’aprile”, si tenevano riti o feste di “rinascita” per festeggiare la fine della stagione invernale e l’inizio della stagione primaverile, feste a cui il “giorno degli scherzi” sembra collegato. L’Encyclopædia Britannica individua alcune possibili origini di questa tradizione in quella romana e in quella indiana. Nell’antica Roma la fine di marzo era il periodo delle feste di Hilaria – in onore della dea Cibele, la “grande madre”, dea della terra – che avevano il loro culmine il 25 marzo, giorno dedicato ai festeggiamenti per la resurrezione del dio Attis, mentre la tradizione indiana alla fine del mese di marzo celebrava la festa di Holi, conosciuta anche come festa dei colori. Entrambe le feste sancivano il passaggio dall’inverno alla primavera, festeggiandolo come una rinascita. Il rito contemporaneo dello scherzo del primo aprile potrebbe avere origine, secondo l’Encyclopædia Britannica, in Francia nella seconda metà del Cinquecento, quando l’editto di Roussillion (1564) prima e poi l’applicazione del calendario gregoriano (1582), spostarono le celebrazioni per l’inizio dell’anno dal 25 marzo del calendario giuliano al 1 gennaio. Dopo l’introduzione del nuovo calendario, chi continuò a festeggiare la fine dell’anno durante l’ultima settimana di marzo veniva considerato uno stupido e fatto oggetto di scherzi.