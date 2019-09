Aperte le iscrizioni per il corso di Pet Therapy organizzato dalla sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini.

Pet Therapy, cos’è

Curare e far stare meglio grazie alla compagnia con gli animali. Si può riassumere così la Pet Therapy, sviluppata negli Stati Uniti a partire dagli anni ’70 e arrivata in Italia negli anni ’90. Viene effettuata con diverse specie di animali, dai pesci rossi ai cavalli passando ovviamente anche per cani e gatti, più comuni. Una terapia con i suoi effetti benefici, certificati dalla comunità scientifica, che richiede però una giusta formazione sia per gli animali sia per gli operatori. Tra i risultati di questa particolare terapia, l’assistenza positiva nel trattamento di disturbi del comportamento e dell’autismo nei bambini, oltre che nella riabilitazione dopo gravi traumi, ma anche nella depressione degli anziani e nell’assistenza psicologica (e non solo) dei malati di cancro, leucemia e malattie coronariche.

Il corso a Solaro

Per questi motivi, l’occasione portata a Solaro dagli alpini è molto importante. L’Associazione organizzerà al Centro Parco Polverieera, sede del Parco delle Groane due corsi di Pet Therapy – Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) conformi alle Linee Guida Nazionali del Ministero della Salute. La gestione dei corsi sarà affidata al Nucleo Cinofilo da Soccorso “Lupo Maestro” – Sezione A.N.A. di Varese (Centro di Formazione Cinotecnica Lupo Maestro) in collaborazione con l’Ente Formatore Paolo Maruti Onlus di Saronno (accreditato con la Regione Lombardia) che rilascerà gli attestati di partecipazione. I corsi verranno effettuati nei weekend (sabato e domenica).

Per info e contatti:

Email: segreteria.lupomaestro@gmail.com

Cell. 340-2725308

Date e dettagli

CORSO PROPEDEUTICO (15-20 corsisti), orario 09:00-17:00 con pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00

7 settembre 2019

14 settembre 2019

28 settembre 2019

29 settembre 2019 esame finale (09.00-12.00)

CORSO AVANZATO (massimo 15 corsisti, con la presenza dei cani – solo per alcune lezioni),

orario 09:00-18:00 con pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00

2 e 3 novembre 2019

23 e 24 novembre 2019

7 e 8 dicembre 2019

11 e 12 gennaio 2020

8 e 9 febbraio 2020

7 e 8 marzo 2020

29 marzo 2020

19 aprile 2020 esame finale (09.00-12.00).

LEGGI ANCHE: Animali domestici in reparto in Lombardia si può