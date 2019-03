Piano Cave, c’è l’approvazione del Consiglio di Città Metropolitana: il commento del sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi.

Piano Cave: niente più attività presso la cava Sempione

Come scritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, il Consiglio Metropolitano di Milano ha approvato il Piano Cave, che riguarda anche l’attività estrattiva della cava Sempione insistente sul Comune di Nerviano. E’ quanto successo nella giornata di giovedì 14 marzo 2019. Un fatto che, specificano dal municipio di Parabiago, «metterebbe così la parola “fine” all’attività estrattiva della cava Sempione, risolvendo in maniera definitiva il passaggio di mezzi pesanti sul proprio territorio, in particolare su via Appiani nella frazione San Lorenzo».

Il commento di Cucchi

“Con l’approvazione di questo Piano Cave si chiude un annoso problema sul passaggio di camion in via Appiani presso la frazione San Lorenzo – dichiara il Sindaco Raffaele Cucchi – Un risultato arrivato dopo anni di impegno e costanza nel contrastare il passaggio di mezzi pesanti dal nostro comune. Abbiano sempre ‘rotto le scatole’ alla Provincia di Milano e mantenuto alta l’attenzione su questo problema e questo ha comportato il fatto che il gestore, se avesse voluto chiedere una nuova autorizzazione all’attività estrattiva a Città Metropolitana, avrebbe dovuto chiedere il permesso anche al comune di Parabiago, un consenso che non avrebbe mai ottenuto da parte nostra, naturalmente. Ad oggi, quindi, la soddisfazione di portare a casa un risultato sperato che arriva dopo diversi anni di presenza amministrativa a difesa dei cittadini di San Lorenzo. L’approvazione del Piano Cave ha tenuto conto – conclude Cucchi – delle osservazioni presentate dalla nostra Giunta, nonché di quelle raccolte in seguito agli incontri avuti con Pietro Mezzi, Consigliere delegato alla pianificazione territoriale di Città Metropolitana che ringrazio personalmente. Grazie a questo impegno siamo riusciti ad ottenere che Città Metropolitana mettesse la parola fine a questo nostro problema”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE