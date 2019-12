Piante abbattute nel Parco dei Mulini a Parabiago, a segnalare e a protestare su quanto accaduto è il circolo Legambiente “ll Gallo”.

Piante abbattute: la segnalazione di Legambiente

A segnalare l’abbattimento di platani e alberi ad alto fusto nel Parco dei Mulini, e più precisamente sulla Greenway dall’Isolino di Parabiago, è il circolo di Legambiente cittadino, presieduto da Claudio De Agostini. “La motivazione che è stata data, pare sia legata alla presenza del tarlo asiatico – dicono – Per noi sono abbattimenti ingiustificati, in quanto diversi esemplari ultradecennali se non secolari non evidenziano nella parte centrale del taglio intrusioni di malattie. E poi se anche fossero influenzati da qualche infezione come esseri viventi, imparerebbero a combattere da soli le malattie. Se dovessimo abbattere ogni albero sofferente, verrebbero sacrificate tantissime piante”.

La segnalazione al Plis dei Mulini e Comune

E da Legambiente annunciano una segnalazione: “Segnaleremo al Plis dei Mulini e al Comune e chiederemo i dati sulle analisi fitosanitarie”.

