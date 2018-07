Piante distrutte dai coleotteri: quasi 200mila euro dalla Regione per cinque aziende milanesi.

Sostegno economico contro i danni alle piante distrutte dai coleotteri

La Regione Lombardia infatti ha elaborato, la graduatoria dei beneficiari dell’operazione che finanzia gli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni da fitopatie che saranno orientati all’impiego di sistemi, strumenti e metodi non tradizionali, di carattere strutturale ed agronomico. Due le aziende lecchesi che riceveranno i finanziamenti, per un totale di 113,ila euro. Gli interventi per limitare le popolazioni degli organismi nocivi saranno eseguiti nel rispetto dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, privilegiando i metodi non chimici.

Finanziamenti per oltre 3 milioni di euro

“Abbiamo destinato 3,4 milioni di euro a 87 imprese agricole lombarde del comparto ortofrutticolo e del comparto florovivaistico. Si tratta – ha spiegato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – di un investimento in ricerca e prevenzione per evitare danni alle piante soprattutto in un momento storico in cui i coleotteri asiatici stanno creando seri problemi agli agricoltori”.

Investire sulla prevenzione

“Grazie a questi contributi, le aziende agricole potranno dotarsi di strutture di protezione e acquistare materiali, trappole o attrezzature per favorirne la

realizzazione. Dopo aver destinato fondi per ristorare le aziende danneggiate dai coleotteri – ha concluso Rolfi – era giusto investire anche in prevenzione”.

Tutti gli interventi

Provincia di BERGAMO – 2 aziende agricole – 101.597 euro

Provincia di BRESCIA – 2 aziende agricole – 105.182 euro

Provincia di COMO – 12 aziende agricole – 410.956,88 euro

Provincia di CREMONA – 2 aziende agricole – 43.272,32 euro

Provincia di LECCO – 2 aziende agricole – 113.031 euro

Provincia di MONZA BRIANZA – 4 aziende agricole – 272.615 euro

Citta’ metropolitana MILANO – 5 aziende agricole – 191.510 euro

Provincia di MANTOVA – 20 aziende agricole – 844.245 euro

Provincia di SONDRIO – 35 aziende agricole – 1.099.410,22 euro

Altre 3 aziende agricole 185.198 euro. (Lnews)