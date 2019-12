Vietata la circolazione in piazza Castello ad Abbiategrasso nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre per una manifestazione degli alunni della Aldo Moro

Chiusura di piazza Castello venerdì pomeriggio

Domani pomeriggio dalle 14 alle 16 si terrà in piazza Castello l’evento NATALE IN CITTA’, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”: gli alunni della scuola primaria si esibiranno in canti e balli. Per consentire lo svoglimento in sicurezza della manifestazione, sarà vietata la circolazione in piazza Castello a tutti i veicoli a motore, dalle 14 fino al termine della manifestazione. Sarà consentito il transito esclusivamente ai residenti, ai veicoli al servizio di persone disabili, ai veicoli

appartenenti alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso.