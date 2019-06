Piazza Liberazione diventa un paddock. La seconda edizione del Moto Racing Day si arricchisce nelle ultime ore di nuovi elementi che lo rendono sempre più dinamico e ‘da competizione’. L’evento prende il via venerdì 28 giugno dalle 19,30.

Piazza Liberazione diventa un paddock

Due saranno i bilici presenti in Piazza Liberazione, quello dei campioni mondiali di SC-Project, che esporranno la Paton S1-R Lightweight vincitrice per la terza volta consecutiva del TT dell’isola di Man e quello di Twister Racing, con moto da competizione velocità e motocross dei campionati italiani ed europei. Piazza Liberazione di trasformerà quindi in un vero e proprio paddock, con i due motorhome presenti dalle 17.30, per incominciare ad entrare nel clima ‘circuito’ e dare inizio poi alla serata a partire dalle 19.30.

Tante realtà coinvolte

Grazie alla sapiente regia del Moto Club Magenta, che in stretta collaborazione con il Sindaco Chiara Calati e l’assessore Luca Aloi ha dato vita all’edizione di quest’anno, si potranno ammirare diverse moto da competizione e non solo, con la presenza di Moto Club Abbiategrasso, Hobby Moto Magenta, Motor Sport, Gornati Racing, Moto Club Saturno Ossona e Viking Racing Team Arluno. Parlando di campioni non poteva mancare Aldo Lami con il suo AirLami94. La serata sarà animata da un dj set a cura di Radio Magenta a partire dalle 21.

Il commento

“Sono particolarmente contenta di poter presentare questa edizione in continua evoluzione, tanto che alcuni degli elementi che saranno in Piazza Liberazione si sono aggiunti nelle ultime ore. Questo permetterà di entrare in un clima da vero circuito di gara, tra il rombo dei motori e il fascino dei truck. Quest’anno sono due, per un evento, è il caso di dirlo, continuamente in moto, che riserverà sorprese di anno in anno. Ringrazio in particolare Moto Club Magenta per il loro impegno nella realizzazione di questa serata e Stefano Lavazza e Marco De Rossi di SC-Project, campioni assoluti che anche quest’anno non hanno fatto mancare la loro significativa presenta a Magenta. Un plauso a Radio Magenta che ci allieterà con un dj set in linea con l’energia della manifestazione”. Questo il commento del Sindaco Calati.