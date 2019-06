Seconda edizione del pigiama party riproposta dalla nuova amministrazione guidata dal sindaco Gilles Ielo in collaborazione con Pro Loco Rescaldina e la Consulta commercio.

Pigiama party summer night

I cittadini si sono ritrovati in Piazza Chiesa giovedì 20 giugno alle 19 e hanno sfilato verso il campo sportivo di via Melzi. In prima fila, il Corpo Musicale Santa Cecilia, che ha suonato una canzone di buon compleanno per l’ex sindaco Michele Cattaneo.

In Piazza e nei negozi aderenti era possible acquistare un cappellino da notte o un portacandela realizzato interamente a mano da CRIDE con le cialde del caffè. Il ricavato della serata finanzierà l’installazione di un nuovo defibrillatore in stazione.

Al campo sportivo di via Melzi, il sindaco Gilles Ielo, l’ex sindaco Michele Cattaneo e la presidente della Consulta Commercio Antonella Iuliano hanno premiato il gruppo più numeroso: Pedibus gruppo cammino con 38 partecipanti.

LE FOTO: