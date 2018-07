Pigiama run, buona la prima a Corbetta.

Pigiama run, un successo

Ironia, curiosità, voglia di esserci. In sintesi: “Pigiama run”. La prima corsa podistica di questo genere a Corbetta. L’idea è venuta agli Amici di Cerello e Battuello, in seno al Giugno Svic, che ci hanno abituati a eventi sempre nuovi e che anticipano i tempi.

Tutti in pigiama e camicia da notte

Si è corso rigorosamente in pigiama, in camicia da notte, in babydoll. Le foto dei gruppi più simpatici e il bilancio di due mesi di impegno in serate ed eventi su Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola a partire da venerdì 20 luglio.

