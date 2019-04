Pio e Amedeo, ospiti della trasmissione di Maria De Filippi, si sono scusati con i vegani dopo le battute sugli agnelli. Esulta l’associazione “Centopercentoanimalisti”.

Pio e Amedeo, le scuse

I due comici chiedono scusa agli animalisti. Pio e Amedeo, nell’ultima puntata di “Amici”condotta da Maria De Filippi e andata in onda ieri sera, sabato 27 aprile, hanno chiesto scusa per le battute infelici nei confronti dei vegani e sul consumo di carne, soprattutto di agnello, sparate nella puntata della vigilia di Pasqua.

“A denunciare nel web le pessime battute dei due comici siamo stati noi di Centopercentoanimalisti – affermano dal movimento -. Non sappiamo se i due soggetti hanno fatto retromarcia sollecitati da Maria De Filippi, oppure dopo aver appreso che a Verona (uno dei feudi del nostro Movimento) avremmo fatto azioni di disturbo (legittime) prima e durante il loro spettacolo programmato all’Arena di Verona il prossimo 23 settembre, tuttavia, da questo punto di vista siamo machiavellici, a noi interessa il messaggio, questa volta molto positivo per gli Animali e chi li difende. Ci auguriamo comunque che abbiano chiesto scusa responsabilmente, che si siano resi conto che sulla sofferenza degli Animali non si può scherzare, quindi scuse accettate”.

