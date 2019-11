Antonella Piras, presidente di Totem, durante la presentazione della stagione del Teatro Lirico di Magenta, ha voluto ricordare Giuliano Fornaroli, presidente onorario della banda civica magnetica, scomparso pochi giorni fa.

“Per tutti noi è stata una persona speciale, gli abbiamo voluto un gran bene, ha dato molto alla città e alla musica. Quest’anno sono 20 anni per la stagione musicale e voglio ricordare l’esordio. Nel 2001 non c’era il teatro e provare per un’orchestra era complicato ma fortunatamente abbiamo conosciuto Giuliano. Ha abbracciato il nostro progetto, ci ha incoraggiato e ci ha ospitato nella banda civica”.