Il partner di progetto unico partecipante al bando per la realizzazione della piscina comunale di Abbiategrasso

Piscina comunale: bando concluso partecipante sotto esame

La piscina si farà, anche con un solo partecipante al bando per la realizzazione della nuova piscina comunale, e cioè, come ci si aspettava, il partner ideatore del progetto già presentato pubblicamente alla cittadinanza qualche mese fa.

Le buste sono state aperte la scorsa settimana, e martedì 3 settembre (come previsto dal disciplinare di gara) ha avuto luogo la prima seduta pubblica del seggio di gara costituito dai membri della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese.

In attesa dell’ammissione

Come comunicato dal Comune di Abbiategrasso, in tale seduta è stata verificata esclusivamente la documentazione amministrativa dell’unico concorrente che ha partecipato, in qualità di partner di progetto. Il Comune è in attesa di ricevere il verbale delle attività svolte, e il provvedimento di ammissione del concorrente alla procedura di gara