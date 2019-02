Pm10 oltre la soglia: oggi scatta il blocco dei diesel Euro 4.

Ancora dati scoraggianti per la qualità dell’aria milanese. I valori del Pm10 registrati dalle centraline segnalano una situazione ancora una volta preoccupante, con accumuli di inquinanti e superamento della soglia dovuti anche a temperature troppo calde per il periodo e l’assenza di piogge da diversi giorni.

Il blocco da oggi, martedì 19 febbraio 2019

Blocco, quindi, dei diesel Euro 4 da oggi e misure antismog di primo livello attivate: divieto di utilizzare il riscaldamento domestico a legna non efficiente e obbligo di tenere le temperature domestiche a 19 gradi in abitazioni e negli esercizi commerciali. Il provvedimento è scattato in seguito al superamento, per quattro giorni consecutivi, della soglia consentita di polveri sottili.

I Comuni interessati dal blocco dei diesel

Nei prossimi giorni i livelli saranno monitorati dall’Arpa per verificare la possibilità di revoca del blocco, valido nei comuni che superano i 30mila abitanti (oltre Milano, Abbiategrasso, Bollate, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Legnano, Paderno Dugnano, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni e San Giuliano Milanese). Lo stop è attivo anche Province di Cremona, Lodi, Monza e Brianza, Pavia e Varese.

