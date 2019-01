Pm10 scende, revocato il blocco dei diesel Euro4.

Allarme rientrato: il livello di pm10 è sceso sotto la soglia e il blocco dei diesel Euro4 è stato quindi revocato. Da oggi, si potrà circolare liberamente e anche le misure di contenimento di primo livello sono annullate (divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento a legno non efficienti e l’obbligo di non superare i 19 gradi in case e negozi).

Il vento “salva” dallo smog

Il meteo, come previsto da Arpa, ha aiutato e migliorato la qualità dell’aria e le polveri sottili a Milano e in provincia hanno registrato livelli nella norma.

Per i Comuni over 30mila abitanti

Il provvedimento era valido per i comuni che superano i 30mila abitanti (oltre Milano, Abbiategrasso, Bollate, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Legnano, Paderno Dugnano, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni e San Giuliano Milanese).