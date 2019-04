Pogliano: domenica 28 aprile in Sala Consiliare esordio d’autore

Pogliano: il 28 aprile serata d’esordio d’autore

<<Quello che non ho scritto>>. E ‘ l’appassionante romanzo del giovanissimo Daniele Marzo, classe 1996, poglianese dalla nascita.

Ultimata in un anno e qualche mese, si tratta della narrazione che affronta nero su bianco tematiche e dinamiche di vita personali. Ma il significato resta universale: non è mai troppo tardi per ricominciare. Da zero. Così nelle dichiarazioni dello scrittore.

Con il patrocinio del Comune di Pogliano, domenica 28 aprile alle 21 in Sala Consiliare piazza Avis Aido: parole con l’autore. Per discutere del romanzo d’esordio. E non solo. Presenti il Sindaco Vincenzo Magistrelli, l’Assessore Manuela Bottini. La serata di presentazione è aperta a tutti i cittadini. Uniti dal desiderio di conoscere una storia nuova.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE