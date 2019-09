Settembre: tempo di rientri a scuola o in ufficio e tempo di sveglie che suonano presto la mattina. Quale miglior modo per affrontare il ritorno alle proprie attività se non con una gustosa colazione? Caffè, cappuccini, spremute e brioches sono al ristorante Burger King di Pogliano Milanese dove ha aperto il primo BK Café d’Europa.

La colazione al BK Café

Dalle 7.00 del mattino fino all’orario di chiusura del ristorante i clienti potranno gustare le deliziose novità e concedersi una pausa con una ricca colazione a base di caffè, croissant, pancakes, donuts, torte dolci o snack salati per l’ora dell’aperitivo.

Tante le promozioni, come il menù colazione caffè e brioche a solo 1 euro. O la carta fedeltà grazie alla quale ogni 9 caffè il decimo è in omaggio. Il caffè costa soli 0,50 centesimi se si acquista un menù. Ma c’è anche l’opzione aperitivo con bucket di snack e birra alla spina.

Con questa novità il ristorante di Pogliano si arricchisce quindi di un nuovo servizio, per iniziare la giornata nel modo giusto concedendosi una piccola coccola di gusto e un pieno di energia grazie all’alta qualità delle materie prime. Come il caffè macinato al momento, le spremute di arancia freschissime e la deliziosa piccola pasticceria del Gruppo Bindi.

Un nuovo servizio nel ristorante Burger King

Il personale appositamente formato dall’azienda che lavora nel corner del BK Café fa parte del team che già opera all’interno del ristorante Burger King in SS33 Via Sempione a Pogliano Milanese. Con questa iniziativa l’azienda si propone di fornire un ulteriore servizio alla propria clientela di Pogliano Milanese e dintorni. Creando un corner dove potersi rilassare fin dalle prime ore del mattino offrendo proposte diverse a seconda dell’orario di visita.

