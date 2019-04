Pogliano si prepara alla Pasqua con una settimana densa di eventi

Pogliano: tutto pronto per il triduo pasquale

Come tradizione la Comunità Pastorale di Pogliano Milanese si prepara a festeggiare la Pasqua. La Settimana Santa si apre la mattina del 14 aprile con la celebrazione della messa delle palme: numerosi i ragazzi e le ragazze presenti nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, gremita soprattutto nella parte anteriore, riservata a bambini ed educatori.

La festa degli ulivi segna la premessa del triduo pasquale. E’ la parte migliore. Il momento più importante dell’anno ambrosiano che va da giovedì 18 a domenica 21. La Resurrezione. Tanti gli appuntamenti: la tre giorni si apre con la lavanda dei piedi alle 16.30 a Pogliano (chiesa centrale); 17,30 bettolino. A seguire venerdì 19 alle 15 (nel paese e nella frazione): si celebra la Passione. Alle 21 via crucis per le strade: partenza dalla parrocchiale poi il corteo si diramerà per le vie fino alla sua conclusione a Santa Rita. Meditazioni notturne, confessioni, riti. La rejoice, la dimensione della gioia, si concentra in questa settimana: per i poglianesi rappresenta l’invito alla speranza pasquale.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE