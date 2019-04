Politica: il programma dei candidati arriva negli oratori

Politica: i tre candidati Sindaci invitati negli oratori

I candidati in corsa per la poltrona di Sindaco per le amministrative di Pogliano accettano l’invito rivolto dal parroco don Andrea Cardani. E sulla base delle disponibilità di parrocchia e politici si programmano gli incontri.

Di seguito l’organigramma delle serate: Samuele Clerici, Movimento Cinque Stelle, sabato 4 maggio alle 21, Oratorio Santa Rita (frazione Bettolino); 11 maggio stessa ora al San Luigi (Pogliano Milanese). Carmine Lavanga, Insieme per Pogliano, mercoledì 8 maggio alle 21, San Luigi; 14 maggio alle 9 di sera Santa Rita. Beniamino Marinoni, Vivere Pogliano, per Bettolino lunedì 6 maggio ore 21; per Pogliano 15 maggio stesso orario.

<<L’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale – dice don Andrea Cardani – per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale (26 maggio) non vuole lasciare indifferente la nostra Comunità Pastorale, che intende prepararsi al voto e favorire la conoscenza dei candidati alla carica di Primo Cittadino, i membri delle liste e di tutto ciò che si intende attuare per il bene del paese. Invitiamo tutti i parrocchiani dai diciotto anni in su a dei momenti di ascolto. E scambio di idee. Reciproche>>.

