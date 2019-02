Polizia locale in cattedra all’asilo per insegnare la sicurezza stradale. Anche quest’anno i gentilissimi agenti della Polizia locale della Città di Magenta hanno fatto tappa negli asili Fornaroli e Giacobbe per spiegare i cartelli stradali e come ci si muove in sicurezza.

Polizia in cattedra all’asilo

Ma soprattutto hanno detto ai imbi ci sono, sempre, per ogni necessità! Cittàdini di domani crescono all’asilo, grazie alle sinergie tra istituzioni. L’iniziativa, consolidata ormai da anni, è nel Piano per il Diritto allo Studio 2018/19.