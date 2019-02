Annunciato lo scorso novembre, è arrivato nei giorni scorsi l’Encomio del sindaco di Castano Primo agli agenti della Polizia locale.

Droga e sicurezza, Encomio alla Polizia

Era stato annunciato a fine novembre ed ora è arrivato. Un Encomio scritto dal sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello, inviato al comandante della Polizia locale e diretto a tutti gli agenti che, ogni giorno, pattugliano le strade e lavorano per la sicurezza dei cittadini. “A nome dell’Amministrazione Comunale esprimo gratitudine ed apprezzamento a tutto il Corpo di Polizia locale per i servizi e le operazioni di polizia svolte sul territorio a difesa dello stesso e della Sua Cittadinanza”, si legge nell’Encomio giunto al Commissario Capo Massimo Masetti. “In particolare – si conclude – esprimo particolare apprezzamento per le operazioni di lotta alla droga, condotte in sinergia con i Rappresentanti dell’Arma, in cui gli appartenenti al Vostro Corpo si sono particolarmente distinti per il ruolo svolto”.

