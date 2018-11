Polizia locale, dai primi di dicembre il comandante Roberto Manduci non lavorerà più a Cuggiono.

Polizia locale: la comunicazione di Vener

Novità all’ufficio dei vigili. L’assessore alla Vigilanza Cristian Vener comunica che a breve, dai primi di dicembre, l’Amministrazione comunale interromperà il rapporto di collaborazione con Roberto Manduci che ricoprirà il ruolo di funzionario d’area a Buscate.

“Ha fatto la storia della Polizia locale del paese”

“Il comandante Manduci – commenta Vener – é un professionista che ha fatto la storia della Polizia locale a Cuggiono. Ha attraversato momenti difficili a causa di situazioni in cui si é tentato di screditare la sua professionalità. Proprio la sua integrità umana e professionale lo ha portato a dimostrare la sua innocenza e i suoi valori che non sono mai venuti meno. La sua salute ha avuto dei contraccolpi ma con determinazione ha proseguito il suo lavoro con spirito di servizio e umiltà. Faccio i miei migliori auguri a Manduci come funzionario d’area a Buscate. Accolgo a tempo pieno il comandante Domenico Abbrescia. Sono certo che si raggiungeranno risultati importanti”.

