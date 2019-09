Polizia locale, a Vanzaghello da martedì 1° ottobre 2019 un corso per tutti gli agenti dei Comandi della Regione.

Polizia locale, il corso a Vanzaghello

Si terrà a Vanzaghello un corso rivolto a tutti gli agenti di Polizia locale dei Comandi della Regione. Si tratta, per la precisione, di quattro lezioni relative agli strumenti di autotutela, come il bastone estensibile e lo spray O.C., ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n.5 /2019.

A tenere il corso l’Istruttore di tiro, tecniche operative e difesa personale Antonio Azzinnari, già inserito nell’elenco formatori di PoliS-Lombardia e che ha ricevuto la «Conformità alla progettazione regionale» all’interno attività formative per la Polizia locale.

I giorni e gli orari delle lezioni

Il corso, obbligatorio per i poliziotti locali che avranno in dotazioni gli strumenti di autotutela, durerà in totale 18 ore e, al termine, è previsto un esame sia pratico sia teorico. Le lezioni si svolgeranno al comune di Vanzaghello, nell’area Polizia locale, in piazza Sandro Pertini 2 nelle giornate di martedì 1° ottobre, giovedì 3 ottobre, martedì 8 ottobre e giovedì 10 ottobre. Tutte le lezioni dureranno dalle 8 alle 12.30. Stando alle regole del corso, gli operatori di Polizia locale “sono invitati qualora ne siano in possesso a presentarsi in uniforme operativa completa di buffetteria”.

Come aderire

Le adesioni dovranno essere inviate via mail entro e non oltre le 12 di lunedì 30 settembre al seguente indirizzo: polizialocale@comune.vanzaghello.mi.it .

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE