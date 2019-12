Pompieri in festa a Garbagnate per celebrare la patrona santa Barbara.

Pompieri in festa domenica 8 dicembre

Domenica 8 dicembre i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Garbagnate festeggiano la ricorrenza aprendo le porte della caserma di via Venezia e proponendo attività per i più piccoli. Il programma della giornata prevede alle 10 la messa nella basilica dei Santi Eusebio e Maccabei; alle 11, al termine della funzione, la benedizione dei mezzi di soccorso e il saluto delle autorità; dalle 14 “Caserma aperta”, con piccolo ristoro e attività per bambini, in collaborazione con l’Associazione Amici dei pompieri di Garbagnate onlus.

