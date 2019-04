Tempo instabile fino a venerdì.

Ponte del 25 aprile

Sulla nostra regione, tempo instabile fino a venerdì con frequenti annuvolamenti, precipitazioni e rinforzi del vento. Sono queste le previsioni del Servizio meteorologico regionale di Arpa Lombardia per il ponte del 25 aprile. Nel weekend, condizioni di variabilità con ampi tratti soleggiati e scarsa probabilità di pioggia nella giornata di sabato 27, mentre domenica 28 aprile precipitazioni possibili ovunque ma più probabili sulla parte centrorientale della regione, in particolare nella notte e al mattino. Temperature minime in graduale calo, massime stazionarie. Lunedì ampie schiarite sulle zone occidentali, annuvolamenti con occasionali rovesci sui settori orientali.