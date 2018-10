Traffico bloccato lungo la strada del ponte di Cairate.

Ponte di Cairate, incidente e coda

Code da Tradate fino a Cassano Magnago, bloccato il traffico lungo il ponte di Cairate. Motivo un incidente avvenuto poco dopo le 17.30 lungo la via per Abbiate, una caduta da moto che ha richiesto l’intervento di due ambulanze in codice giallo. Il traffico risulta bloccato, molte auto cercano di superare la valle passando da Lonate Cappino, dove anche si registrano lunghe code.

