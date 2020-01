Ponte di Mazzo di Rho: chiude per lavori per la sicurezza dei cittadini. Definiti percorsi alternativi.

Il ponte di Mazzo, frazione di Rho, chiuderà da sabato 8 febbraio. Questa la decisione dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza di tutti. “Si prevede una chiusura del ponte di 16 – 18 mesi – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Rosa Vergani – I tempi di realizzazione sono dilatati da vincoli esterni”. Per questo motivo ad automobilisti e pedoni saranno garantiti percorsi alternativi.

Il sindaco Pietro Romano si preoccupa per la sicurezza del ponte e spiega le motivazioni dei lavori di manutenzione:

“Abbiamo deciso di chiudere il ponte di Mazzo per sicurezza e per procedere l’intervento di manutenzione straordinaria. I lavori non sono più rinviabili. Chiediamo ai nostri cittadini di sopportare i disagi per la chiusura del ponte piuttosto che mettere a rischio la loro vita”.