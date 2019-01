Ponte tangenziale Ovest a Rho era a rischio crollo da 4 anni

Il ponte della tangenziale Ovest era a rischio crollo da 4 anni. E’ quanto s’è scoperto solo ora: il cavalcavia “incriminato” (riparato solo a dicembre) si trova a Rho lungo la strada che dal centro cittadino porta verso la Fiera, via Europa, poco prima che si trasformi in via Federico Borromeo. Poteva crollare.

Ponte tangenziale Ovest a rischio

Serravalle ORA si scaglia contro il direttore, ma Paolo Besozzi replica: «E’ solo una scusa per licenziarmi». Il viadotto avrebbe avuto le strutture portanti compromesse da mesi, rappresentando un pericolo per tutti gli automobilisti che transitano ogni giorno su questa arteria.

Un mese di disagi a Rho (e non solo)

Il ponte, però è stato chiuso solamente 4 mesi dopo il crollo del Morandi, a Genova. Dopo un mese di disagi (dal Ponte dell’Immacolata) e lunghe code è stato riaperto il 7 gennaio scorso. Ma ora il direttore generale Besozzi rischia il posto. Serravalle, infatti, ha avviato un’azione disciplinare contro di lui.

