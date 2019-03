Nuovo teatro di Rho: i lavori dureranno 2 anni.

Conto alla rovescia per la posa della prima pietra del nuovo teatro di Rho

“Oggi è la giornata della felicità, un momento importante per la nostra città. Oggi posiamo la prima pietra del teatro, opera attesa dalla città. Un sogno, la riqualificazione di un’area industriale che è stata il simbolo della città. Riqualificazione con la creazione di un teatro, un luogo di aggregazione per la popolazione”. Con queste parole il sindaco Pietro Romano ha dato il via, nella mattinata di oggi, mercoledì 20 marzo 2019, alla cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo teatro nell’area dell’ex Diana De Silva di via Castelli Fiorenza. “I lavori- ha proseguito il sindaco- dureranno 2 anni e l’opera sarà intitolata a Roberto De Silva“. Dopo i discorsi in comune, sindaco, assessori, architetti e cittadini si trasferiranno in via Castelli Fiorenza per la posa della prima pietra prevista alle 11.40.