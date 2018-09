Tutto il paese presente per la posa della prima pietra della casa di riposo di Pogliano Milanese.

Posata la prima pietra della casa di riposo di Pogliano

Tutto il paese presente nella mattinata di oggi a Pogliano Milanese per la posa della prima pietra della casa di riposo che sorgerà nell’area di via Europa. Dopo la benedizione del parroco il discorso del sindaco Vincenzo Magistrelli e la posa della prima pietra “Due residenze sanitarie e un centro diurno con poliambulatorio. Un progetto ambizioso per migliorare la qualitá della vita. L’Amministrazione ha sempre posto molta attenzione nei confronti del settore socio sanitario. Permetterà agli anziani del paese di passare ultimi anni della loro vita nel paese dove sono nati”.