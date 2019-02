Si rinnova l’appuntamento con il prestigioso Premio Italo Agnelli, che si svolgerà domenica 10 marzo alle ore 21.00 presso l’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso.

Una speciale quinta edizione per il Premio Italo Agnelli

Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, nasce con l’intento di valorizzare le eccellenze del territorio abbiatense e contribuire alla sua tutela, celebrandolo attraverso le sue peculiarità produttive, culturali e sociali. È intitolato ad Italo Agnelli, per più di 50 anni Segretario, e successivamente Presidente, di Confcommercio Associazione Territoriale di Abbiategrasso.

Sul Palco Brunella e Manuel Agnelli

La scelta di questa data non è casuale ma rappresenta l’anniversario dalla nascita di Italo Agnelli. Per commemorarne la memoria i figli Brunella, attuale Segretario di Confcommercio Abbiategrasso, e Manuel, frontman degli Afterhours nonché cantautore e uomo di spettacolo, si impegnano attivamente per realizzare l’iniziativa, che sta acquisendo una rilevanza nazionale, per taratura degli ospiti e dei premiati.

Le buone prassi

Nel corso della serata, e nel prosieguo dell’anno, vengono invitati a parlare una serie di esempi vincenti, buone prassi che, concretamente, hanno contribuito a migliorare i contesti urbani, sociali e naturali, con un occhio particolare di riguardo verso la componente commerciale, di cui vengono raccontati progetti innovativi e soluzioni vincenti. Tali soggetti intraprendono quindi dei percorsi formativi insieme agli operatori commerciali, culturali, ma anche ai cittadini e agli studenti della comunità di riferimento per favorire lapartecipazione, la condivisione e il libero scambio di idee nell’ottica di un miglioramento dello standard qualitativo dell’offerta.

Nelle diverse edizioni si sono avvicendati artisti illustri, noti personaggi del mondo della musica, dell’imprenditoria, dello spettacolo, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali e giornalisti delle più importanti testate.

Appuntamento dunque domenica 10 marzo alle ore 21.00 presso il meraviglioso convento tardo-rinascimentale dell’Annunciata di Abbiategrasso (via Pontida, 1). La serata è su invito.