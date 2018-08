La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità moderata (codice arancione: preallarme) nell’area del Lario e delle Prealpi occidentali, ovvero nelle province di Como e Lecco per temporali forti. L’allarme in particolare “scatterà” alle 14 di oggi, lunedì 13 agosto.

La situazione in diretta

Ecco la situazione in questo momento

Allerta meteo

Nel corso della giornata di oggi infatti un sistema perturbato si muoverà dal nord ovest della Francia verso est scorrendo velocemente sul Centro Europa a nord delle Alpi. La parte più meridionale di questo sistema interesserà l’arco alpino e la pianura padano veneta determinando un generale aumento dell’instabilità atmosferica e quindi della probabilità di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. In particolare dal mattino possibilità di qualche rovescio localizzato principalmente sulle zone montane.

Forti peggioramenti nel pomeriggio

A partire dal pomeriggio aumento dell’instabilità con fenomeni via via più frequenti e diffusi anche in pianura e intensificazione dei fenomeni stessi. In generale, appare probabile un iniziale interessamento delle zone occidentali della regione (pomeriggio e prima serata di lunedì e un successivo maggiore interessamento delle zone orientali (serata di lunedì, notte di martedì).

Fase acuta

La fase acuta dell’evento quindi è prevista dal pomeriggio di oggi e fino alla mattina di martedì 14 agosto. Per leggere nel dettaglio le previsioni meteo di Arpa clicca qui.

I comportamenti di auto protezione

Come sempre ricordiamo i cosiddetti comportamenti di auto protezione.

In caso di temporali

Resta lontano da pali o alberi

Evita il contatto con oggetti conduttori di eletticità

Togliti di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini)

Resta lontano dai tralicci dell’altra tensione.

Leggi anche: Leva civica | Regione Finanza 5 progetti a Lecco

In montagna

Scendi di quota evitando creste o vette

Cerca riparo in una grotta o una costruzione mantenendoti distante dalle pareti

Accovacciati a piedi uniti ed evita di sdraiarti o sederti per terra

Resta a distanza da altre persone

Evita percorsi attrezzati con funi e scale metalliche.

Al mare o al lago

Esci immediatamente dall’acqua

Allontanati dalla riva o dal bordo di una piscina all’aperto

Liberati di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto appuntito.

In casa

Evita di utilizzare apparecchi elettrici o il telefono fisso

Lascia spenti (meglio ancora staccando la spina) televisore, computer ed elettrodomestici

Evita il contatto con l’acqua

Non sostare sotto tettoie e balconi.

In caso di rovesci di pioggia e grandine

Scegli una zona a distanza dal letto del torrente e rialzata

Resta distante da pendii ripidi o poco stabili

Fai attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi

Evita di recarti o soffermarti in scantinati, piani bassi, garage

Limita la velocità o effettua una sosta in attesa che la fase più intensa si attenui.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE