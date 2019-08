Appuntamento in Municipio per parlare del presente e del futuro dell’ospedale di Tradate.

Ospedale Galmarini, lo stato di salute

Si riunirà domani sera, mercoledì, alle 20.30 in sala consiliare la commissione per i rapporti istituzionali con l’Ats e l’Asst. Sarà occasione per fare il punto sulla situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Galmarini e degli altri reparti ospedalieri, oltre che per delineare le iniziative in campo per i prossimi mesi. Presente e futuro dell’Ospedale di Tradate dunque, che tornano ad animare i tavoli della politica cittadina. Oltre ai consiglieri membri della commissione saranno presenti anche il Direttore del Galmarini Brunella Mazzei e il Direttore Generale dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli.

LEGGI ANCHE: Cardiologia Tradate, il nuovo direttore è Battistina Castiglioni