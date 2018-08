Preservativi gratis distribuiti nelle biblioteche di quartiere

Si partirà da Zona 8 per poi, probabilmente, allargarsi ad altri quartieri.

Da ottobre, la zona presieduta da Simone Zambelli, ex di Sel e ora Milano progressista, sperimenterà la distribuzione di profilattici, dispenser e opuscoli informativi nelle biblioteche del municipio 8, cioè Fiera, Gallaratese e Quarto Oggiaro. La campagna “Prendimi” a breve sarà allargata ad altre zone. Questo è un primo gesto concreto per rilanciare la battaglia per la contraccezione gratuita. La consigliera Anita Pirovano, anche lei di Milano progressista, appoggia con forza la sperimentazione.

Contraccettivi gratis per giovani sotto i 24 anni in Lombardia

Questa iniziativa nasce in contemporanea alla proposta votata in Consiglio Regionale portata avanti dalla consigliera Paola Bocci. Questa iniziativa, che mira a sostenere la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili nonché ad evitare gravidanze indesiderate, prevede ai giovani fio a 24 anni di ottenere gratuitamente sia la consulenza del medico o dell’ostetrica, sia il metodo contraccettivo più idoneo.