Preservativi e pillole gratis nei consultori fino ai 24 anni. Lo delibera Regione Lombardia. Tutti d’accordo, tranne Luca Del Gobbo, che esce dall’aula. A Settegiorni il Consigliere regionale, per 10 anni sindaco di Magenta, spiega la sua posizione.

Preservativi gratis, Trezzani soddisfatto

Misura promossa in toto dal leghista Curzio Trezzani, che legge un passo in avanti per la prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili. Abbiamo anche chiesto il parere si una voce di sinistra, la segretaria del Prc magentino Sara Mastronicola, che plauda alla decisione.

Cosa dicono i giovani

E i ragazzi? Che ne pensano? Lo abbiamo chiesto ad alcuni destinatari del provvedimento. Tutti d’accordo, naturalmente, sulla scelta della Regione: sul numero in edicola un approfondimento sul tema.