Foto presa da www.fcinter1908.it

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è stato avvistato a Gerenzano.

Presidente dell’Inter avvistato nel Saronnese

Steven Zhang, pseudonimo di Zhang Kangyang, presidente dell’Inter, società calcistica milanese, è stato avvistato ieri al Mc Donald’s di Gerenzano. La segnalazione ci è arrivata da un lettore. Che il presidente classe 1991 abbia in mente qualche nuovo acquisto nel Saronnese per la sua rosa?

Chi è Steven Zhang?

Zhang Kangyang è nato a Nanchino il 21 dicembre del 1991. Ha frequentato le scuole medie nella metropoli cinese e a 15 anni si è trasferito negli Stati Uniti dove ha frequentato la Mercersburg Academy prima e poi la Wharton School of University dove si è laureato in Scienze dell’Economia. Terminato il college ha iniziato a lavorare per la banca d’investimento Morgan Stanley. Nel 2016 è tornato in Cina per lavorare con il gruppo di famiglia Suning, assumendo l’incarico di direttore per lo sviluppo commerciale. Nello stesso anno l’azienda diventa l’azionista di maggioranza dell’Inter così Steven Zhang entra nel consiglio d’amministrazione. Il 26 ottobre 2018 è stato nominato presidente, succedendo all’imprenditore indonesiano Erick Thohir e diventando il più giovane a ricoprire tale carica nella storia del club nerazzurro.