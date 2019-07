Presidio dei pendolari Trenord a Milano.

Presidio dei pendolari Trenord, depositata mozione urgente

Si è appena concluso il presidio di protesta organizzato a Milano dal M5S Lombardia di fronte al Pirellone (via Fabio Filzi 22), sede del Consiglio regionale, per contestare, insieme ai pendolari, l’assenza di manutenzioni e le condizioni di viaggio “indegne per un paese civile” su Trenord. I presenti che hanno esposto cartelli con scritte come “Treni bollenti, pendolari bolliti”, “Tabellone orari: un quadro desolante” e “Mancato rispetto degli orari e dei passeggeri”. Il M5S, contestualmente alla protesta, ha depositato una mozione urgente, chiedendone la discussione immediata nel Consiglio regionale di oggi, che impegna la Lombardia “a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per garantire un servizio ferroviario adeguato alle necessità dei viaggiatori; ad attivarsi per valutare con Trenord l’incremento delle attività di manutenzione e verifica degli impianti di condizionamento, in particolare sui convogli più vetusti della flotta maggiormente soggetti a malfunzionamenti; invitare Trenord a limitare il ricorso all’esternalizzazione dei servizi di manutenzione valorizzando al contempo il personale interno”.

Le parole del consigliere regionale Simone Verni

Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: