Prete gay si sposa con il sacrestano, scandalo a Verona

Prete gay si sposa il video delle nozze. Monsignor Zenti, vescovo di Verona, sostiene che l’uomo non si sia spretato, ma Costalunga smentisce.

Come riporta VeronaSettegiorni.it, ha destato scalpore il matrimonio, celebrato a Gran Canaria, dell’ex parroco di Selva di Progno, don Giuliano Costalunga, con il suo compagno Pablo. Secondo il vescovo di Verona il prete non avrebbe comunicato nulla, e dunque risulterebbe a tutti gli effetti un parroco, mentre l’avvocato dell’uomo ha fatto sapere che in realtà Costalunga ha comunicato tutto alla Diocesi e che non si ritiene più un prete.

Il video

Intanto spopola il video delle nozze, che è stato pubblicato dall’account Vimeo Reflejos Digitales del fotografo Antonio Domingo, presumibilmente autore delle riprese.

