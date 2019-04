Prevenzione del tumore al seno: il 4 maggio, al poliambulatorio Energy Center di Villaggio Amico, Residenza sanitaria assistenziale di Gerenzano, sarà possibile sottoporsi a una visita senologica gratuita con i medici della LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione varesina, delegazione di Saronno.

Prevenzione del tumore al seno a Gerenzano

L’iniziativa che prevede una visita enologica gratuita è partita ad aprile in occasione della settimana dedicata alla salute della donna (11 – 18 aprile) durante la quale Villaggio Amico, che da sempre dedica un’attenzione particolare al welfare aziendale e al benessere e alla salute dei propri dipendenti, ha organizzato delle visite senologiche gratuite per le operatrici della Rsa che, all’interno della struttura, rappresentano la maggioranza rispetto agli operatori. L’appuntamento del 4 maggio è invece rivolto a tutte le donne che desiderino effettuare un controllo e prevenire il tumore alla mammella il quale, secondo i dati della LILT, in Italia ha un’incidenza di 37.000 nuovi casi/anno, colpisce una donna su dieci e nel sesso femminile rappresenta il 25% di tutti i tumori. Al termine delle visite, che si svolgeranno dalle 09 alle 12, i medici rilasceranno alle pazienti il referto con l’esito del controllo e daranno loro eventuali consigli e suggerimenti.

Le dichiarazioni di Marina Indino

“Come ci dicono i dati della LILT, il carcinoma della mammella è tra i tumori più diffusi nella donna e il tasso di incidenza aumenta esponenzialmente fino ai cinquanta anni – ha dichiarato Marina Indino, direttore generale area tecnica operativa e responsabile comunicazione e marketing di Villaggio Amico –. Ad oggi, la possibilità di sconfiggere questo male grazie alla prevenzione e a una diagnosi precoce adeguata è altissima. Per questo invitiamo tutte le donne a recarsi presso il nostro centro d’eccellenza Energy Center per sottoporsi al controllo da parte dei medici altamente specializzati della LILT”.

Come prenotarsi