Prevenzione oncologica in favore delle donne: l’Amministrazione di Parabiago, grazie alla collaborazione con l’Associazione El Bigatt, organizza una mostra fotografica e una conferenza sul tema dell’alimentazione come strumento di prevenzione.

Prevenzione oncologica: la mostra

La mostra fotografica ha il titolo di “Risonanze” ed è già visitabile presso i locali del municipio di Parabiago in prossimità della sala consiglio fino al 2 dicembre prossimo. Le immagini propongono volti di donne che hanno affrontato la malattia oncologica e si sono prestate quali testimonial della loro rivincita. Alcune hanno scelto di farsi fotografare in compagnia dei propri affetti, altre hanno anche lasciato i propri pensieri e le proprie riflessioni. I sorrisi e i messaggi scritti da queste donne sono davvero un esempio di come il dolore e la sofferenza possono essere affrontati con coraggio. Insomma, una mostra per raccontare che dopo la diagnosi di un tumore femminile e di un percorso di cura si può ancora sorridere alla vita. Commenta la curatrice, Marzia Lazzaroni: “Alcune le ho cercate, in altre ci sono inciampata per coincidenza. Durante la parentesi di vita e malattia in cui mi sono trovata, mi hanno accolto con il confronto, la condivisione, il sostegno. Mi hanno aiutato a vedere la malattia come una (dis)-avventura, ma sempre con un sorriso e con grande consapevolezza. Mi hanno spronato a rialzarmi e passo-passo a conquistare il tempo nel suo vero valore. Ognuna di loro, una risonanza emotiva”.

La conferenza

La conferenza “La salute nel piatto” in programma il 27 novembre prossimo a cura della dottoressa Maria Concetta Re vuole, invece, affrontare in maniera più scientifica il tema della prevenzione, indispensabile anche a tavola. Un’occasione per apprendere comportamenti più corretti del “volersi bene” sia dal punto di vista del valore nutrizionale, ma anche un’attenzione ai metodi di cottura e conservazione degli alimenti.

“Attenzione all’alimentazione e alla cura oncologica”

Dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Elisa Lonati: “Ogni anno l’Amministrazione comunale promuove iniziative per richiamare la cittadinanza, alla cura della propria salute e, in particolare, alla prevenzione oncologica. Quest’anno la nostra attenzione vuole affrontare il tema dell’alimentazione e della cura oncologica riportando in una mostra fotografica, quindi tangibile, alcune esperienze e testimonianze di donne che hanno lottato contro il cancro. Siamo convinti, infatti, che più le informazioni circolano e più ne parliamo, con maggior successo raggiungiamo persone che magari ignorano alcuni sintomi o non hanno attenzione per una corretta e adeguata qualità di vita. La stessa sensibilità è presente anche nelle mie colleghe di Giunta che, con me, si sono offerte di curare l’allestimento della mostra. Ringrazio, inoltre, l’Associazione El Bigatt, nella figura del suo Presidente Marco Morlacchi per la disponibilità verso la nostra comunità, la dr.ssa Re per i contenuti del convegno e le autrici della mostra fotografica che hanno saputo magistralmente catturare espressioni di donne che hanno vissuto la sofferenza di questa esperienza”

