Previsioni meteo: sarà un fine settimana ancora decisamente poco invernale. Con temperature che supereranno la media stagionale di ben 4/5 gradi. Per il freddo dovremo quindi aspettare la prossima settimana quando sono previsti cali termini importanti che porteranno il termometro anche sotto lo zero.

Ma intanto vediamo quali sono nel dettaglio le previsioni meteo per le prossime ore, grazie all’esperto Christian Brambilla, del Centro Meteo Lombardo, attiva amatorialmente da tempo nel campo della meteorologia locale. Qui il link per sostenere l’Associazione attraverso un’offerta e per ricevere il Calendario 2019.

Le previsioni meteo per il fine settimana

Oggi il tempo si manterrà soleggiato o poco nuvoloso in pianura, sui monti qualche nuvola in più. Su Valchiavenna, alta Valtellina ed Orobie possibile nevischio interno oltre 1.300/1.500 metri. Temperature minime 1/3 gradi, max 11/13 gradi.

La giornata di domani sarà sempre soleggiata con temperature minime tra 1/3 gradi, e massime che toccheranno punte di 11/13 gradi.

Lunedì ancora tempo stabile e temperatura oltre la norma di 3/4 gradi. Non è prevista neve in pianura almeno per i prossimi 6/7 giorni.

In compenso lo smog, già alle stelle complice questo tempo, continuerà ad aumentare.

