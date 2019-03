L’annuncio dell’assessore Albetti nell’ambito dell’eliminazione delle barriere architettoniche alla primaria in via di Dio

Un traguardo importante per la Giunta di Abbiategrasso, con l’obiettivo dell’eliminazione delle barriere architettoniche nei plessi cittadini. In riscontro alle richieste della Direzione Scolastica, ed in attuazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, allo scopo di rendere maggiormente accessibile la scuola primaria di via Di Dio da parte degli studenti, è stata realizzata una piccola rampa di accesso e installato un servoscala che, partendo dal pianerottolo esterno, giunge fino al piano rialzato dell’istituto scolastico. Lunedì 11 marzo si terrà una piccola cerimonia di inaugurazione, alla presenza del vicesindaco Roberto Albetti