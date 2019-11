Primo film de I Legnanesi: ecco quando sarà in tv in prima serata.

Primo film de I Legnanesi: ecco quando sarà in tv

Il 31 ottobre sono iniziate le riprese di “Non è Natale senza panettone” primo film per la tv prodotto da Mediaset, con la storica compagnia teatrale de I Legnanesi. Il 26 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4. Il lungometraggio, girato tra Legnano, Milano e Napoli, racconta un nuovo capitolo della vita della Famiglia Colombo. Questa volta I Legnanesi sono alle prese con lo sfratto dal cortile, raso al suolo per la costruzione dell’Outlet del pandoro. Assieme a numerose guest star provenienti dal piccolo schermo, “Non è Natale senza panettone” vede La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni trasferirsi a Napoli, pronti a iniziare una nuova vita senza però rinunciare alle proprie tradizioni.

LEGGI ANCHE: San Giorgio su Legnano nuovo set cinematografico de i Legnanesi