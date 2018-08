Devi andare in palestra, per il tuo nuovo corso di crossfit, ma tutti gli zaini e le borse che hai in casa non vanno bene: uno è troppo piccolo e non riesci a farvi entrare l’asciugamano; un altro è troppo ingombrante e con lo scooter non riesci a muoverti agevolmente; un altro ancora ha lo stemma della palestra concorrente (e non ti sembra il caso di presentarti così, il primo giorno di corso); un altro ancora non si abbina alla tua tenuta sportiva; …

Insomma, sembra proprio giunto il momento di rimpinguare la tua collezione di borse sportive. Vediamo, allora, assieme, cosa propongono le principali marche di prodotti per il fitness.

Freddy

Freddy, lo sponsor della trasmissione TV Amici, consiglia la Bowling Bag, realizzata in tessuto tecnico a blocchi di colore e inserti fluo.

Estremamente pratica, grazie alla chiusura con zip, i doppi manici e la tracolla sganciabile, per poterla portare a spalla o a mano. Per gli oggetti che devono essere trovati più facilmente (chiavi, portafogli, tesserino della palestra), potrai utilizzare la grande tasca esterna, sicura, grazie alla chiusura con zip.

Per proteggere la borsa dall’umidità e dallo sporco, la base è in mesh piegato ad alta frequenza e il fondo è sollevato da quattro piedini. Le misure di questa borsa sportiva consentono di stiparvi dentro tutto l’occorrente per la tua lezione di crossfit: la lunghezza è di 40 cm, l’altezza di 32 cm e la profondità di 18 cm.

Nike

Un altro ottimo prodotto, che si fa notare per la funzionalità e un look al passo con i tempi, è la Sportswear Brasilia di Nike.

Creata appositamente per resistere agli urti e all’acqua (ottima anche per resistere all’umidità degli spogliatoi, dopo che tutti hanno fatto la loro doccia e si è creata una sorta di sauna), è dotata di uno scomparto traspirante, in cui potrai riporre scarpe, indumenti usati oppure, nel caso tu sia stata in piscina, ciabatte, costume e cuffietta. Tutto quello che metterai nell’altro scomparto resterà perfettamente asciutto.

Il fondo è dotato di un pannello robusto e impermeabile; lo scomparto principale è estremamente ampio, in modo da potervi mettere tutto quello di cui potresti avere bisogno, come un asciugamano e un accappatoio (magari in tinta con i colori della tua borsa sportiva).

Anche quando sarà riempita, la potrai portare agevolmente, scegliendo tra i doppi manici o lo spallaccio (che è comunque staccabile). Se hai piccoli oggetti da proteggere, puoi inserirli o nella tasca laterale in mesh o in quella interna.

Le dimensioni sono di quelle che si fanno notare: 71 cm di lunghezza, 28 cm di altezza e 33 cm di profondità. Puoi scegliere tra tre colorazioni disponibili: game royal, flint grey e nero.

Adidas

L’ultimo prodotto su cui poniamo la nostra attenzione è il borsone ID di Adidas.

Anche in questo caso, si tratta di un prodotto estremamente robusto, grazie al poliestere con cui è realizzato, e particolarmente versatile, in virtù delle numerose tasche di cui è dotato, dentro e fuori.

Oltre all’ampio scomparto principale con chiusura a zip, infatti, all’interno uno spazio apposito è dedicato alle scarpe. Dei divisori consentono di organizzare gli oggetti nella maniera a te più funzionale e comoda. Vi sono, inoltre, delle tasche anteriori aperte e semitrasparenti e una tasca posteriore per i tuoi oggetti più importanti, nascosta e con chiusura a zip.

Per il trasporto, i doppi manici sono dotati di chiusura a pressione, mentre la lunga tracolla, oltre ad essere removibile, è regolabile a seconda della tua altezza.

Le dimensioni? Ottime per portare tutto quello che ti serve, senza crearti un ingombro eccessivo, né in autobus, né sullo scooter: lunghezza 50 cm, profondità 32 cm e altezza 23 cm.

Non ti resta che scegliere tra queste borse sportive quella che ti piace di più!

