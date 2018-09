Il 5 settembre, come ogni anno le prime scuole ad aprire i propri battenti sono le materne: tra le otto scuole dell’infanzia magentine ci sono il “Giacobbe”, in centro a Magenta e l’asilo della frazione, il “Fornaroli” di Pontevecchio. Che toccano l’invidiabile primato di 124 anni di attività. E che hanno festeggiato il primo giorno d’asilo col sindaco.

Il ricordo del sindaco

Un quarto dei bambini che frequentano le scuole in città frequent le due strutture parificate. A visitare la scuola il primo giorno il Sindaco di Magenta ed il vicesindaco assessore all’istruzione. Che sono entrati nelle classi ed hanno salutato bambine e personale. Portando un ricordo personale: Chiara Calati ha infatti frequentato l’asilo Giacobbe; come tra l’altro documentato da una bellissima foto che la ritrae in costume di carnevale, pubblicata sul libro edito per il centenario della scuola.

Convenzione da migliorare

Nell’incontro il presidente della scuola, Bollasina, ha auspicato che possa rafforzarsi la collaborazione fra Comune e l’Ente scolastico, con una convenzione economica che sostenga ancor di più il prezioso lavoro svolto. “È noto infatti che, pur con l’incremento avuto quest’anno, la convenzione magentina è ancora molto al di sotto degli standard delle città vicine, quali Robecco, Busto, Legnano – dicono dall’associazione scuole materne -. È bene ricordare come le scuole paritarie diano alla città un servizio di alto livello facendo risparmiare la collettività. Infatti non tutti sanno che il risparmio generato dai 4 enti paritari di Magenta è stimato in 1.400.000 euro all’anno”.