ProCiv Parabiago: cambio al vertice. Per i prossimi tre anni sarà Diallo Ndiaye Nieng il nuovo presidente.

ProCiv Parabiago: le nomine

La Protezione Civile di Parabiago ha un nuovo presidente. Si tratta di Diallo Ndiaye Nieng, che guiderà il gruppo per i prossimi tre anni, e che è stato nominato dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del 22 marzo 2019.

Il gruppo scrive in una nota: “Sarà Diallo Ndiaye Nieng a guidare il nostro gruppo per i prossimi tre anni. Nel ruolo di vicepresidente viene riconfermato Vito Peralta. Il consigliere con la delega di segretario sarà Nicola Montemurro; consigliere con delega alla formazione interna e corsi di formazione Antonio Puccia; mentre consigliera con delega alla formazione esterna e progetto scuola Laura C. D’Angelo“. Il passaggio di consegne tra il presidente uscente – Renzo Gatti – e Diallo Ndiaye Nieng è avvenuto nella riunione di lunedì 8 aprile 2019. Sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola la storia e la nostra intervista al nuovo presidente Diallo.

