Arriva l’ok dalla Giunta di Abbiategrasso al progetto di Bcs di un’area commerciale e multisala

Multisala: un passo avanti per il progetto Bcs

Il piano attuativo di Bcs per l’area Ats due riceve il via libera della Giunta. L’approvazione è stata data nella seduta di mercoledì 18 dicembre, a pochi giorni di distanza della manifestazione che ha visto scendere in piazza Castello sabato 14 dicembre centinaia di persone contro il piano attuativo riguardante il parco commerciale nel lotto Ats2. Una tempistica dovuta, come spiega a Settegiorni il sindaco Cesare Nai, a motivi tecnici: “Eravamo tenuti a esprimerci in merito a tale piano attuativo entro il 27 dicembre”.

Il progetto

Il progetto prevede tre lotti dedicati alla media struttura di vendita e una struttura dedicata ai servizi, che potrebbe diventare un cinemarena multisala, da dedicare alla formazione, ad attività culturali e anche, in parte, alla ristorazione per gli utenti. 7700 metri quadri quindi dedicati al commercio e 4800 ai servizi. Da gennaio sarà possibile presentare le osservazioni….