Progetto D- NOSES: conto alla rovescia per l’incontro pubblico a Castellanza.

Progetto D- NOSES: conto alla rovescia per l’incontro pubblico

Dopo l’incontro pubblico dello scorso 10 dicembre dove è stato presentato il “Progetto D- NOSES” e dove sono state raccolte le adesioni per essere parte attiva di questo nuovo metodo di monitoraggio, lunedì 20 gennaio alle 21 in Municipio a Castellanza si svolgerà il primo incontro organizzativo per far partire ufficialmente il progetto. Saranno presenti la Dott.ssa Laura Capelli del Politecnico di Milano e il suo collaboratore Alessio Giacomello. I due spiegheranno le modalità da usare per segnalare le molestie olfattive. Chi parteciperà agli incontro poi farà parte dei segnalatori ufficiali per l’avvio della sperimentazione.

D-NOSES

D-NOSES è un progetto finanziato dall'UE H2020 che mira a fornire un approccio “bottom-

up” per affrontare i problemi di inquinamento olfattivo. D-NOSES introduce nuovi

strumenti di mappatura, raccolta dati e coinvolgimento della comunità per facilitare gli

interventi scientifici per la risoluzione dei problemi di molestia olfattivi insieme ai cittadini

in Europa e oltre. I cittadini si uniranno quindi ad altri stakeholder come industrie, autorità

locali e ONG, in almeno 10 siti pilota per co-creare soluzioni per i loro problemi di odore.

Il sito pilota italiano è stato individuato nei Comuni di Castellanza, Marnate e Olgiate

Olona che hanno un problema di molestie olfattive che perdura da anni: i reclami di odore

sono stati raccolti in modo non organizzato dal 2016.